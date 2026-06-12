珍惜生命｜夫妻聲稱攬子女輕生 學校急報案 警及時觀塘裕民坊尋獲

一對30多歲夫妻，聲稱要與8歲女兒及5歲兒子輕生，學校得知事件後報案求助。幸警方經追查，及時在觀塘裕民坊平安尋獲這個家庭，隨後將這對夫妻拘捕。

消息指，事發於今早（6月12日）11時許，涉案夫妻分別35歲姓施及33歲姓林，他們因居住及感情事宜爭執，其間丈夫情緒激動，致電5歲兒子所就讀的將軍澳寶林邨一小學，聲稱要接走兒子輕生。校長得悉來電大驚，報警求助，男童則被留在學校繼續上課。

案件正由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。

隨後，丈夫再次發輕生訊息給妻子，妻子亦失去理智，表示要同歸於盡，並到另一學校接走其8歲女兒。所幸警方經追查，最終於下午3時許，在觀塘裕民坊休憩公園尋回夫妻及女童三人，他們均平安沒有受傷。目前警方已拘捕這對夫妻，案件正由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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