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海洋公園暈倒亡│男技工有三高糖尿病 曾向家人透露心臟不適 原定今日到公院診治

突發
更新時間：15:17 2026-06-12 HKT
發佈時間：15:17 2026-06-12 HKT

海洋公園一名63歲姓陸機械技工，今（12日）早上約9時，在通往設施維修工場的梯間暈倒失去知覺，送院後不治。據悉，陸男原與工友檢查摩天輪設施，陸男往取工具，但遲遲未返，工友往找他時，發現他倒臥在「越礦飛車」遊戲附近往員工休息室的扶手梯上，昏迷不醒，最後返魂乏術。據悉，陸男患有糖尿病、高血壓、高血脂及高血糖，需定期到醫院覆診。他近日曾向家人透露心臟不舒服，今日原需要到東區尤德醫院心臟科診治。

陸男今日早上7時30分在海洋公園當值，8時許他仍與工友傾談，並無異樣。之後他與工友分開工作。至早上約9時，有工友發現他在梯間暈倒，平躺地上，於是報案，獲送院搶救不治。

警員到場調查，初步沒有可疑。陸後腦受傷流血，兩個膊頭甩骹，死因有待驗屍確定，案件列作「抵達時死亡」， 勞工處人員亦有到場調查， 案件交由香港仔警區雜項調查隊跟進。

勞工處表示現正調查今日（12日）上午在黃竹坑發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

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