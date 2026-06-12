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網戀駐伊拉克「美軍軍醫」 退休婦被騙160萬元

突發
更新時間：11:59 2026-06-12 HKT
發佈時間：11:59 2026-06-12 HKT

六旬退休婦人誤信自稱華裔美軍軍醫的騙徒，墮入「愛情陷阱」，被人甜言蜜語蓋過理智，對方以「申請提早退役」及籌集機票費為由，最終被騙去逾160萬港元，「我談的那場戀愛」最終以雙失告終。

警方在Facebook專頁「守網者」表示，警方過去一周共接獲10多宗網上情緣騙案，總損失近$500萬元。其中一宗損失金額最高的案件是一名本地六旬退休女子透過Facebook認識騙徒，騙徒自稱是華裔美軍軍醫，由聯合國部隊派駐伊拉克。騙徒每日以WhatsApp對受害人表達甜言蜜語，之後發展成網上戀人。

其後騙徒向受害人表示希望申請提早退役，但需要支付提早退役申請費及返回美國的機票等多項費用，才能領取超過600萬美金（折合約5,000萬港元）退休金。騙徒要求受害人貸款及承諾見面時給予超過700萬港元作為報酬。受害人不虞有詐，按對方指示多次轉賬至不同人名的個人銀行戶口，最終損失超過160萬港元。

警方提醒，網上交友要核實對方身份，嘗試與對方進行視像通話，以及切勿轉賬予不明個人銀行戶口。

守網者公布一宗網戀華裔美軍的騙案。
守網者公布一宗網戀華裔美軍的騙案。

 

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