猜猜我是誰│ 冒「特務」騙保證金涉4案騙款$100萬 來港23歲內地女碩士生落網

「假冒官員」電話騙案持續出現，有受害內地人曾被騙後，竟「特務」上身，以同樣方法欺騙其他人。警方近月接獲報案，指收到內地執法人員來電，指控其涉及犯罪活動，而索取保證金，警方展開深入調查後，前日以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名23歲女子，報稱為來港修讀碩士課程的內地生，她涉嫌與4宗在今年5月至6月期間發生的「假冒官員」騙案有關，涉案金額逾100萬港元。

東九龍總區重案組偵緝督察梁曼宜講述案情時表示，今年5月底至6月初期間，警方接獲兩名受害人報警，指他們收到不明來電，騙徒自稱內地執法人員，指控受害人涉及內地犯罪活動，騙徒除要求受害人簽署保密協議，亦索取所謂保證金，受害人因擔心自己涉案，並急於證明自己的清白，於是不虞有詐，根據騙徒的指示，獲取信任後，騙徒會指使受害人到指定地點，將現金交給一名所謂「特務」的調查人員，其後受害人告知家人，並且發現受騙於是報案。

東九龍總區刑事部迅速展開深入調查，並透過鋭眼計劃，翻查大量閉路電視，成功鎖定一名女疑犯身份。前日（10日）中午時分，當被捕人在紅磡向一名受害人展示虛假警察委任證，訛稱特務以及收取騙款時，警方即場以欺騙手段取得財產罪拘捕該女子，即場成功起回港幣7萬元騙款。

警方經調查後，發現被捕人女子共牽涉4宗同類案件。並在其住所，檢獲另一張虛假警察委任證，一張虛假內地執法人員工作證，以及相信製作所謂保密協議的電腦及影印機。

被捕女子23歲，報稱來港修讀碩士課程的內地生，現正被扣留調查。警方相信她曾是騙案受害人。案件中4名受害人背景，年齡介乎20歲至42歲，分別為3男1女，其中一名亦是本地大學修讀課程的內地生。

警方想藉此作出呼籲，如有任何市民懷疑自己在同類案件中受騙，可致電東九龍總區重案組3B隊 ，電話3661 0105作查詢。

⁠警方重申，無論在內地或本地執法人員，均不會要求市民交收現金，或進行轉賬匯款及簽署保密協議。而在同類案件中，假扮特務的騙徒與受害人見面時會穿戴整齊，甚至出示虛假官方證件，但市民不要信以為真，應多加核實及檢查，慎防受騙。當市民收到自稱執法人員的電話提出同類要求，便要提高警覺。如市民有任何懷疑可致電防騙易熱線18222查詢。警方重申，以欺騙手段取得財產為非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判監10年，市民切勿以身試法。