深水埗6男女自稱黑幫用錘仔襲鳳姐收陀地兼逼簽$5萬借據 掠走手機現金逃去

深水埗發生涉及鳳姐劫案。今日（12日）凌晨約3時，警方接獲報案，指福榮街120號一單位內有女子遭人襲擊及搶劫。人員接報到場，發現一名女子受傷清醒，隨即由救護車送往明愛醫院治理。

初步調查顯示，57歲女事主報稱被5男1女進入單位後襲擊，並掠走一部值1萬元的iPhone及400元現金，5男女隨後逃去。

據了解，涉事單位為「一樓一」鳳樓，事主為在上址工作的女子，疑涉及「收陀地」糾紛。據了解，今凌晨2時許，6男女到達上址單位，向女事主自稱是三合會「14K」及「荃灣和勝和」的成員，要求女事主給予保護費。

事主拒絕，其中兩男分別用拳頭及錘仔襲擊她，更強逼事主簽下港幣50,000元的借據，其間搶去事主1部價值約港幣10,000的手提電話及港幣400元才離開。事主不甘受辱報警，警方到場後於案發位置一帶搜索，沒有任何發現。案件列為「自稱三合會社團成員」及「搶劫」，交由深水埗警區刑事調查隊第七隊負責調查。