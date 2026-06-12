520浪浪加油站｜八鄉狗場多隻狗異常消瘦 漁護署進場調查帶走 愛協籲規管收容所

「520浪浪加油站」近月多次捲入爭議，其水蕉新村及清潭路狗場接連遭人投訴外，47歲姓梁負責人早前亦涉嫌虐畜被警方拘捕。漁護署周四（11日）聯同警方行動，進入「520浪浪加油站」位於八鄉錦上路元崗新村清潭路的狗場，並帶走11隻狗返回動物管理中心檢查。愛協指出，年內已接獲數百宗相關投訴，對當局行動表示歡迎，呼籲當局盡快規管動物收容所，以保障動物福祉。

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漁護署指場內多隻狗身形異常消瘦

漁護署表示，人員於周四到相關狗場跟進調查，發現多隻狗隻身形異常消瘦，懷疑有人疏忽照顧動物。署方人員檢走共11隻狗隻，並帶返動物管理中心作進一步檢查。署方會繼續就個案進行深入調查，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。另外行動中，署方人員亦發現該狗場有30隻狗未領有效牌照。

現場消息指，多名漁護署人員周四下午3時許驅車抵達狗場，在警員協助下攜狗籠進場，先後帶走多隻狗，其間「520浪浪加油站」姓梁負責人在場，行動一直至晚上11時才完結。《星島頭條》取得數段影片及多張照片，可見漁護署人員穿著保護衣及手套，帶備捕狗索不斷出入狗場；另外狗場內狗吠聲此起彼落，多隻狗被困籠內「頭耷耷」，環境衞生極之惡劣

動物機構冀協助安置 漁護署指目前狗隻仍屬證物

事件引起動物福利機構關注，多名民間救援組織負責人曾到場了解，包括動物福利關注聯盟召集人劉鎮海、毛守救援負責人Kent及「龜途」創辦人阿邦等。劉鎮海向《星島頭條》表示，動物福利關注聯盟較早時曾會晤漁護署署長，提出希望協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。動物福利關注聯盟其後亦就今次事件發出聲明，呼籲相關部門以保障動物福祉為核心，妥善處理各項後續工作，切實守護動物合法權益。

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就動物機構希望協助暫時安置動物，漁護署回覆查詢時提到，由於上述11隻狗目前為案件證物，並仍屬於其畜養人，一般情況下署方不會交由動物福利機構托管。署方又呼籲，如發現任何懷疑殘酷對待動物的情況，請立即致電1823向漁護署舉報；如情況緊急，請立即報警求助。

多隻狗被困在鐵籠內。動物福利關注聯盟召集人劉鎮海提供

愛協：年內已接獲數百宗相關投訴

香港愛護動物協會表示，自今年初起，愛協已就「520浪浪加油站」動物收容場所接獲數百宗投訴，過去數月亦一直就此事與警方及漁農自然護理署保持密切聯繫。愛協感謝有關部門採取行動，保障這些狗隻的福祉。愛協期望有關方面繼續採取進一步行動，包括持續巡查、密切監察及提供適切照顧，以確保牠們的福祉得到保障。愛協強調亦已準備就緒，繼續提供支援與協助。

愛協指出，動物虐待並不只限於蓄意施暴，疏忽照顧同樣屬於虐待。當動物長期缺乏足夠食物、清潔食水、安全棲身之所、所需獸醫護理，以及合適的生活環境，牠們便會承受痛苦，而這些痛苦往往在獲得協助前已持續多時。愛協認為香港急需在妥善規管動物收容場所的同時，引入飼養者照顧責任，這是愛協及其他動物福利團體多年來一直倡議的重要方向。若設有收容所牌照及巡查制度，所有收容場所便須符合基本動物福利標準、申領牌照，並接受監管，以確保遵守相關要求。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，或不合理地作出或不作出某種作為而導致動物受到不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款$200,000及監禁三年。另外根據《狂犬病條例》（第421A章），狗隻畜養人須確保其狗隻在滿五個月大時接種狂犬病疫苗、申領牌照及植入晶片。違例者一經定罪，最高可被罰款$10,000。