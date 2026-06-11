落馬洲過關婦腰間藏私煙 高溫33度著外套掩蓋 事敗落網囚4星期

3名入境旅客因管有或進口未完稅香煙及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（6月11日）在裁判法院分別被判處監禁4星期至5個月及罰款1000元。海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。

其中在5月28日，關員在落馬洲支線管制站截查一名69歲抵港女旅客時，在其身上檢獲181支未完稅香煙，估計市值約700元，應課稅值約600元。該名旅客隨即被捕。她今日在粉嶺裁判法院被判處監禁4星期和罰款1000元。海關圖片可見，涉案婦人將兩盒香煙藏在腰間，並穿著外套遮掩。翻查天文台資料，當日酷熱天氣警告曾生效，本港最高氣溫達到33.4度。

此外，海關人員昨日（6月10日）在香港國際機場截查一名56歲抵港男旅客，並在他攜帶的個人行李內檢獲約3.4萬支未完稅香煙，估計市值約14萬元，應課稅值約11.3萬元。該名抵港旅客隨即被捕。他今日在西九龍裁判法院被判處監禁5個月和罰款1000元。

同日，海關人員在機場截查一名49歲抵港女旅客，並在她攜帶的個人行李內檢獲3.4萬支未完稅香煙，估計市值約14萬元，應課稅值約11.2萬元。該名旅客隨即被捕。她今日在西九龍裁判法院被判處監禁四個月和罰款1000元。

56歲男旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。

49歲女旅客的個人行李內檢獲的未完稅香煙。