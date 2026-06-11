強積金MPF｜積金易加強審查打擊假醫生紙  專家倡引入AI助篩查

有不法中介引誘市民鋌而走險，透過虛假醫生紙聲稱供款人患重病，試圖提早領取強積金（MPF），警方經調查後拘捕16人。積金易表示，目前已經加強所有提早領取個案。有專家提倡，平台可引入人工智能（AI）協助初步篩查。

積金易平台有限公司總經理吳潤茵今日（6月11日）表示，會全力配合警方執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。積金易團隊已經加強審查所有申請提早提取強積金的個案，特別是以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」這兩種理由的申請，包括會聯絡相關醫生以逐一核實每張醫生紙真偽，以杜絕虛假申索個案。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提倡，積金易平台未來可引入人工智能（AI）進行初步篩查，透過文字辨識及關聯偵測等技術，交叉比對醫生資料與申索紀錄，以及早識別集團式欺詐。他直言任何企圖造假騙取強積金者，必須承擔嚴重法律後果。

積金易呼籲，如果有醫生懷疑被人冒認身份偽造「醫生紙」，作提早提取強積金的申索，應盡快聯絡積金易團隊（電話：183 2622 / 電郵：[email protected]）。強積金計劃成員亦切勿被犯罪集團唆擺，以任何不當手段申請提早提取強積金。根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。