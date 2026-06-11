Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵寶琳站信號設備故障 將軍澳綫列車服務逐步回復正常 一度受阻近一小時

突發
更新時間：19:18 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:34 2026-06-11 HKT

港鐵今日（11日）傍晚6時30分表示，由於寶琳站附近有信號設備故障， 列車經過該路段要減慢車速，來往北角站及寶琳或康城站的整體行車時間（總站至總站）預計需要額外10至15分鐘。港鐵指人員正在現場處理，並加派人手於沿綫車站協助乘客。

現時將軍澳綫列車服務安排如下：

  • 來往 北角至 寶琳    每15 分鐘一班
  • 來往 北角至 康城    每4 分鐘一班

至晚上7時15分左右，港鐵指已於現場進行復修工作，將軍澳綫服務將逐步回復正常。處理事件期間，相關車站採取客流管理措施，包括開放閘機讓乘客離開車站，方便他們使用其他交通工具繼續行程。

北角站月台上排滿人龍。threads@ceciliang2222圖片
北角站月台上排滿人龍。threads@ceciliang2222圖片

九巴下午6時40分表示，因應港鐵將軍澳綫寶琳站信號故障，九巴正調動資源，加強相關路線服務，包括98A【坑口（北）（將軍澳醫院）- 牛頭角站（循環線）】以及690【康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）】

城巴亦同時表示正密切留意下午繁忙時間服務需求，並正加強E22A、798號線班次，便利調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳居民出行。

 

最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
3小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
11小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
6小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
9小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
21小時前
親屬認屍後黯然離去。楊偉亨攝
太古城母女墮樓｜親友殮房認屍 黯然離開
突發
6小時前
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
00:32
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
社會
7小時前
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
影視圈
6小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
1小時前