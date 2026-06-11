港鐵寶琳站信號設備故障 將軍澳綫列車服務逐步回復正常 一度受阻近一小時

港鐵今日（11日）傍晚6時30分表示，由於寶琳站附近有信號設備故障， 列車經過該路段要減慢車速，來往北角站及寶琳或康城站的整體行車時間（總站至總站）預計需要額外10至15分鐘。港鐵指人員正在現場處理，並加派人手於沿綫車站協助乘客。

現時將軍澳綫列車服務安排如下：

來往 北角至 寶琳 每15 分鐘一班

來往 北角至 康城 每4 分鐘一班

至晚上7時15分左右，港鐵指已於現場進行復修工作，將軍澳綫服務將逐步回復正常。處理事件期間，相關車站採取客流管理措施，包括開放閘機讓乘客離開車站，方便他們使用其他交通工具繼續行程。

北角站月台上排滿人龍。threads@ceciliang2222圖片

九巴下午6時40分表示，因應港鐵將軍澳綫寶琳站信號故障，九巴正調動資源，加強相關路線服務，包括98A【坑口（北）（將軍澳醫院）- 牛頭角站（循環線）】以及690【康盛花園 ⇌ 中環（交易廣場）】

城巴亦同時表示正密切留意下午繁忙時間服務需求，並正加強E22A、798號線班次，便利調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳居民出行。