強積金MPF｜供款人夥黑中介 偽造醫生紙申提早領取 警拘16人涉款430萬

積金局主席劉麥嘉軒上月曾在網誌中，透露近日積金易團隊在日常審批中，發現有人提交醫生證明書，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為由，試圖提早提取強積金（MPF），惟與相關醫生核實發現醫生紙懷疑屬偽造，交執法部門跟進。至今日（6月11日）警方商業罪案調查科見記者，表示成功以欺詐罪拘捕涉案9男7女（29至63歲）。警方提到，案件涉款約430萬港元，牽涉不法中介引誘市民鋌而走險提早申索，其中兩名被捕人為集團骨幹。

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兩詐騙集團骨幹被捕

商業罪案調查科警司朱銘麟表示，較早前接獲積金易平台有限公司轉介後，商業罪案調查科透過深入調查及大數據分析鎖定疑犯，至昨日（6月10日）展開代號「頑鎖」行動，在全港各區以涉嫌欺詐罪拘捕9男7女（29至63歲），涉案強積金供款總額超過430萬元。被捕人報稱職業為廚師、司機、侍應等，當中兩人為詐騙集團骨幹，其餘為強積金戶口持有人。警方提到，其中一名被捕骨幹銀行戶口有大額不尋常交易，因此同涉洗黑錢被捕。

不法中介賣廣告招客 債仔鋌而走險

警方發現，詐騙集團充當「不法中介」，透過社交平台投放大量廣告，聲稱「安全合規」或「保證成功」，引誘市民提早提取強積金；另外亦有部分市民雖明知犯法，但因欠債纍纍，遂鋌而走險與不法中介配合。不法中介取得供款人的資料和積金易平台密碼後，假冒供款人登入平台並上載偽造醫生紙，聲稱其「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，試圖提早領取供款人強積金，一旦成功則向供款人抽取一成至兩成高昂佣金。

行動中，警方檢獲一批強積金供款文件、銀行紀錄及相關電子設備。目前被捕人正被扣查，警方行動仍在繼續，不排除更多人被捕。警方呼籲，市民切勿輕信網上任何聲稱「合法提早提取強積金」廣告，亦不要將積金易平台密碼等敏感資料交予不明第三方。市民如對自己強積金帳戶或提取程序有疑問，應直接聯絡積金局、積金易平台或相關受託人。

積金易：已經加強審查所有申請

積金易平台有限公司總經理吳潤茵今日表示，會全力配合警方執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。積金易團隊已經加強審查所有申請提早提取強積金的個案，特別是以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」這兩種理由的申請，包括會聯絡相關醫生以逐一核實每張醫生紙真偽，以杜絕虛假申索個案。

積金易又呼籲，如果有醫生懷疑被人冒認身份偽造「醫生紙」，作提早提取強積金的申索，應盡快聯絡積金易團隊（電話：183 2622 / 電郵：[email protected]）。強積金計劃成員亦切勿被犯罪集團唆擺，以任何不當手段申請提早提取強積金。根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。