太古城母女墮樓｜街坊獻花悼念 留言：願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活

太古城廬山閣一對母女昨日（10日）先後墮樓身亡，引起全城關注。今日（11日）早上開始，平台位置擺放數束鮮花，其中一束花貼有一張便利貼，寫上「Rest in Peace願安息 願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」

事件亦引起網民議論：「小妹妹眼見母親跳樓亡，為什麽没人看管小妹妹可能做傻事？」、「妹妹見到媽媽咁樣離去 心理解不開」、「有冇人陪伴、安撫、評估佢嘅精神狀況？呢啲問題值得社會追問。」

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東區區議員郭浩景表示，悲劇發生後，他已在fb及群組發出訊息，若有街坊受情緒困擾可聯絡他們。今（11日）午2時後，他與社署人員在太古城某處地方會向市民提供情緒支援。

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香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝對慘劇表示難過，倘女童因教育問題與母親爭執，引致母親墮樓自殺，女童可能有深重的內疚感，自殺風險極高，需要身邊人陪伴及開解，盡量不要讓她獨處，鼓勵她說出真實感受，家長多點聆聽，必要時可以尋求專家幫忙。他稱，很多研究顯示，父母自殺，子女自殺風險較常人高，需要多點留意其情緒變化。

葉兆輝對慘劇表示難過。資料圖片

葉兆輝續稱，事件中的爸爸因面對喪妻亡女的雙重打擊，在家獨自一人地過，他的情況亦需要關注，親友宜伸出援手，陪他走過艱難時期，政府亦應主動供協助，避免再有慘劇發生。

家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，面對至親自殺離世甚至是目睹過程，對當事人會產生相當震撼的強烈衝擊，從而自責、內疚及憤怒，自殺風險亦會增加；親友對其自殺風險要提高警覺，及早介入提供情緒支援，並向專家尋求協助，疏導情緒解開心結。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service