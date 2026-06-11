太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
更新時間：16:48 2026-06-11 HKT
發佈時間：14:16 2026-06-11 HKT
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太古城母女先後墮樓悲劇，一名12歲女童驚然目睹48歲母親墮樓身亡，10小時後，女童步上亡母後塵，同樣墮樓輕生，飽受喪母打擊的女童有沒有人陪伴開解、心理狀況等問題引起全城關注。據了解，女童就讀優才（楊殷有娣）書院小學部六年級，其母親為公立醫院任職醫護心理服務社工。
消息稱，母女墮樓同死悲劇源於教育問題爭執，昨日（10日）早上9時許，48歲女事主在房間窗口一躍而下，身處客廳的女童聽到母親大叫，隨即進入睡房，探窗赫見母親倒臥二樓平台，立即報警求助。
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女童事後曾與心理醫生見面
女事主墮斃後，女童曾被送往東區醫院檢查，同日下午，女童在父親陪同下在東區醫院見醫生，並見過心理服務科。女事主為公立醫院任職醫護心理服務社工，其上司為註冊心理醫生，事發後亦到東區醫院與女童見面，當時社署曾派員到醫院見女童，並接獲警方通知跟進個案。其後女童出院，由父親帶返太古城住所，至晚上7時5分抵達住所，15分鐘後，女童被發現墮樓身亡。
今日（11日）早上開始，平台位置擺放數束鮮花，其中一束花貼有一張便利貼，寫上「Rest in Peace願安息 願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」
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