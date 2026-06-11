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灣仔男童衝出馬路捱撞 身後男子曾嘗試追出制止

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更新時間：12:10 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:10 2026-06-11 HKT

馬路如虎口，小童過馬路更需特別注意，網上日前流出一條短，昨（10日）傍晚6時左右，一名身穿運動服的男童，在灣仔皇后大道東舊灣仔郵政局對開，突然衝出馬路，一輛私家車收掣不及將他撞倒，身旁一名身淺啡色上衣的男子嘗試追出制止，但未及拉住男童，孩子已捱撞，幸傷勢輕微。

片中男童年約5歲左右，穿上學校運動服及背着書包，他被撞至倒地翻滾，鞋子甩脫，隨即自行爬起，行上行人路穿回鞋子。據了解，涉事私家車司機自行將男童及其父親載到律敦治醫院求醫，隨後報警。

運輸署《道路使用守則》內列明，不可讓幼童單獨在道路上行走，應時刻與他們同行；假如家長不能跟他們同行，應該請其他成年人與他們同行。無論在馬路或行人路上，抑或在其附近，家長也應時刻牽着幼童的手，並置身在他們與車輛之間。如果無法牽着他們的手，應用牽帶引領他們，或者抱着他們，或把他們放置並穩固在幼兒手推車上，切勿讓他們走出馬路。

《道路使用守則》亦指出，11歲或以下（中學學齡前）的兒童，特別是較年幼的，在路上仍需加以看管。橫過馬路時，須牽着他們的手。如兒童必須獨自一人橫過馬路，叮囑他們，除非已看清楚從任何方向駛來的車輛都已停定或路上沒有車輛駛來，否則切勿橫過馬路。除非他們有能力應付可能遇到的危險，否則切勿讓兒童單獨外出。

 

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