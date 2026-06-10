Save Lily｜分隔一周首與幼子Danny相見 母飲中藥餵人奶 父帶舊泳褲承諾再去游水

政府成立跨部門工作組跟進轟動全港的「非常父母」事件，男嬰Danny目前身處收容所，其父母曾先生及關小姐日前為兒子登記出生資料及申請出世紙，又指經過社工評估，他們獲批每星期探望兒子不多於一小時。今日（10日）二人獲准探訪Danny及陪同他到醫院覆診，曾先生更帶同兒子之前穿著的恐龍泳褲到收容所，「佢之前好鍾意游水，我帶咗條泳褲畀佢睇，佢唔係幾開心，可能覺得成個星期無游水，我應承佢話如果社工畀你返屋企，我就即刻帶你去泳池游水。」

曾先生接受《星島頭條》訪問時表示，今日他與關小姐有兩次見Danny的機會，他們早上在社工允許下陪同Danny到醫院覆診及進行簡單檢查，包括檢查視力、聽力、心跳和肺部呼吸有沒有雜聲等，醫生對結果相當滿意，認為他健康良好，而且他們亦在社工監管下，抱起Danny及餵人奶。

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其後至下午，曾先生與關小姐到收容收再探望Danny，收容所的社工及職員指Danny很討人歡心，經常對所有人微笑，「Danny有時會發出一啲聲響，吸引照顧佢嘅人注意，一走埋去，佢發現有人關心，就會對著職員笑，所以職員都好歡迎Danny入收容所。」曾先生指相信最快下周可以再見Danny，但需要透過社工預約時間，同時要看收容所是否有空缺。

餵人奶前服食中藥 確保身體健康有足夠營養

被問到Danny已有一周沒有見到父母，會否對他們感到陌生，曾先生直言初時「係有一啲隔膜」，但直到Danny一見到母親，就撲上來馬上想要母乳，「佢由出世到而家都係飲母乳，雖然轉咗食配方奶粉幾日，但佢仲記得點去食人奶。關小姐探Danny之前有食到中藥，確保身體ok，而且仲食到好飽，確保人奶有足夠營養…食人奶嗰陣，關小姐同Danny好有默契，Danny見到媽媽就馬上知道要點樣吃奶，唔需要特別調教佢嘅姿勢，就好似之前一樣」。

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他又提到今日到收容所探望Danny時，更帶上Danny之前穿著的恐龍泳褲，「佢之前好鍾意游水，我帶咗條泳褲畀佢睇，佢唔係幾開心，可能覺得成個星期無游水，我應承佢話如果社工畀你返屋企，我就即刻帶你去泳池游水。」

曾先生又指兒子Danny非常聰明，今早陪他到醫院覆診後，好像知道下午會再見面，「我哋都無同佢提到時間（去收容所），佢就差唔多時間就開始哭」。至於何時可以接回Danny，曾先生稱社工進行調查需時，今周會再進行一次家訪，另外社署亦需向其他政府部門取資料，之後進行一個多方專業會議。他坦言繼續保護令的機會率很高，但有信心當社署滿意他們表現時，就會讓Danny回家。

社署表示，6月3日按法庭指示將男嬰送往收容所， 男嬰目前由專業人員照顧。社署現正搜集資料和意見， 並與相關人士會面，及於稍後召開多專業會議， 就個案與有關專業人士作全面評估，以制定男嬰的長遠照顧安排。 社署將根據法庭指示執行男嬰的福利計劃。