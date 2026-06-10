Save Lily｜父母保釋後首探訪Danny及陪同覆診 引述醫院稱「目前發展正常」
更新時間：19:17 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:17 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:17 2026-06-10 HKT
一對非常港人父母在家中分娩男嬰Danny，早前涉嫌疏忽照顧兒童被捕，其後獲准保釋。Danny父親曾先生早前提到，本周將獲安排到收容所探望Danny，曾先生今日（6月10日）下午3時許透過電郵向《星島頭條》表示，今日獲准探訪Danny及陪同他到醫院覆診，引述院方稱「Danny目前發展正常」。
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曾先生表示：「今天（6月10日），社工允許我們到醫院陪同Danny覆診，Danny目前發展正常，未發現健康異常。院方表示會密切留意Danny的健康情況，並繼續為Danny提供適切的醫療。」
曾先生續指：「今天下午，我們亦到訪收容所探訪Danny。收容所職員認為Danny是個十分可愛，活潑的男孩，照顧上未遇上特別困難，日常生活也與同齡嬰兒無異。我們相信收容所的職員會妥善照顧Danny。」
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