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澳門商人以工作證威脅 強姦首日開工緬甸女傭 司警接舉報拘人

突發
更新時間：17:59 2026-06-10 HKT
發佈時間：17:59 2026-06-10 HKT

澳門近日發生一宗商人強暴家傭案。一名54歲的澳門男商人涉嫌在緬甸籍女家傭到職首日，以不辦理外地僱員身份認別證（俗稱「藍卡」）作威脅，對其強吻及性侵；翌日更故技重施企圖強姦，因女方激烈反抗而未能得逞。受害人被驅離單位後，勇敢向警方求助，澳門司警日前已將涉案男子拘捕。

澳門傳媒報道，涉案54歲姓林澳門男子報稱為商人，與妻子處於分居狀態，育有兩名小朋友；受害女子則為一名緬甸籍女子，3年前首次到澳門任職家傭，之後離職一度回鄉。案情顯示，受害女子今年5月底返回澳門，透過朋友介紹應徵家傭，林男有意聘請。

涉案54歲姓林澳門男子報稱為商人。FB：司警教室
涉案54歲姓林澳門男子報稱為商人。FB：司警教室

上周二（6月2日）手續完成後，受害人隨即跟隨林男位於氹仔的住所上班，惟林男當日即強吻受害人，並以不辦理「藍卡」（即澳門外地僱員身份認別證）作威脅，受害人當刻礙於經濟壓力只能服從，隨後林男進一步性侵受害人。

翌日（6月3日），林男故技重施，受害人明確表示拒絕，林男因而強行拉扯推倒受害人試圖強姦，但在受害人激烈反抗下，林男未能得逞，隨後便將受害人驅離單位。至上周六（6月6日）下午，受害人向澳門警方求助。澳門司警周日（6月7日）上午到林男居所將他拘捕，經調查後有強烈跡象顯示林男牽涉強姦罪和性脅迫罪。目前案件已移送當地檢察院偵辦。

司警指出，是次案件得以偵破，有賴受害人勇敢舉報，協助警方迅速有效取證，而受害人在事件中面對脅迫及傷害，仍然以不懼怕態度指證施暴者，令其被繩之於法，避免施暴者再次作案風險。警方呼籲他人如同樣不幸遭遇不法侵害，切勿沉默啞忍，應該勇於舉報。

澳門司警讚揚受害人勇敢舉報。FB：司警教室
澳門司警讚揚受害人勇敢舉報。FB：司警教室
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