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往澳門跨境貨車走私藥劑製品減肥針劑 市值$1000萬 海關拘1男司機

突發
更新時間：16:16 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:16 2026-06-10 HKT

香港海關上周四（4日）偵破一宗涉嫌利用跨境貨車走私的案件，在一部往澳門的貨車上檢獲大量走私貨物，包括懷疑藥劑製品、減肥針劑、美容針劑及花膠等，市值約1000萬元。行動中拘捕一名中國籍男司機。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，人員在一部準備前往澳門的跨境貨車上，檢獲大量走私貨物，包括懷疑藥劑製品、減肥針劑、美容針劑及花膠等。行動中拘捕一名中國籍男司機，他已獲准保釋候查。

跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察梁德煒講述行動詳情時表示，為加強打擊受管制藥物，包括針劑藥品的執法力度，港珠澳大橋貨物組透過風險管理及情報分析，進行一連串反走私行動。上周四（4日）晚上，該組人員截查一輛準備出境的中型貨車，車上報稱載有紅酒、服飾、保健品及相機等貨物，人員搜查車輛期間，發現車輛上Ｘ光影像的貨物，與其報稱所載的貨物有所不符，人員作深入調查，在該貨車的貨斗最深處，發現一批未列艙單的貨物，其中包括懷疑含有第一部毒藥的美容針、減肥針、其他藥劑製品及一批花膠。

不法分子嘗試將走私物品，混在其他已報關的貨物內，並將走私物品收藏貨車最深處，以逃避海關的偵查。海關將繼續展開連串反走私行動，以確保全力遏止相關的走私活動。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，該科隨後接手跟進調查，經初步點選，檢獲大量未列艙單的走私貨物，包括37000粒懷疑藥劑製品，3700支減肥針劑、1800支美容針劑及約270公斤花膠，市值約1000萬元，並拘捕一名涉案39歲中國籍男司機，他現正獲准保釋候查。海關會繼續調查貨物來源及最終目的地，不排除有更多人被捕。

案件中檢獲的未列艙單貨物大多數為受管制的藥劑製品及針劑類產品，包裝上均標示含有第一部毒藥的成份，相關貨物的進出口均需獲得進出口許可證，因此有理由相信走私分子為逃避相關法規因而挺而走險，以身試法，最後卻徒勞無功。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列艙單的貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。

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