珍惜生命│太古城48歲女子墮樓 當場死亡

太古城有人墮樓死亡。今日（10日）早上9時24分，警方接獲報案，指太古城道5號太古城廬山閣一名中年女子墮樓。救護員趕到，發現48歲姓黃女子倒臥在二樓平台，經檢驗後證實她當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，女子尋死原因仍待調查。

據了解，黃婦與12歲女兒同住上址一單位。今日早上7時許，兩母女曾因教育問題爭執，其後黃婦自行走入睡房。不久，在客廳的女兒突然聽到母親在睡房內大叫，女兒隨即進入睡房但找不到母親，卻從睡房窗見到母親倒臥在2樓平台，於是報警求助。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service