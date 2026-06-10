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珍惜生命│太古城女子墮樓 當場死亡

突發
更新時間：10:03 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:03 2026-06-10 HKT

太古城有人墮樓死亡。今日（10日）早上9時24分，警方接獲報案，指太古城道5號太古城盧山閣一名中年女子墮樓。救護員趕到，發現女子已當場死亡。警方正調查死者身份及事件原因。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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