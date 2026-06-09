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25歲港男為6萬報酬 偷運3500萬元大麻飛抵澳門被捕 當地歷來最大宗

突發
更新時間：15:55 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:55 2026-06-09 HKT

一名25歲香港男子為6萬港元報酬，被販毒集團招攬做「飛機豬」，從東南亞偷運35公斤、約值3500萬元的大麻飛抵澳門，結果在機場被司警人贓並獲，為當地歷來最大宗偷運大麻案。

澳門司法警察局毒品罪案調查處昨晚（6月8日）與澳門海關、治安警察局聯合執法，在澳門國際機場截獲自東南亞飛抵澳門的25歲姓周香港男子。該男子報稱舞台技工，警方從其攜帶的兩個行李箱內搜出60包共重35公斤的大麻，約值3,500萬澳門元。

該案為澳門當地歷來最大宗偷運大麻案。澳門日報
該案為澳門當地歷來最大宗偷運大麻案。澳門日報

澳門司警提到，此為當地歷來最大宗偷運大麻案。經調查，懷疑毒販亦不少於6萬元事成報酬，利誘被捕男子犯案，估計毒品將經澳門轉運到鄰近地區。目前案件被列作「不法販賣麻醉品及精神藥物」，將移送檢察院偵辦；澳門警方正繼續深入調查，追緝其他涉案人士。

涉案大麻收藏於兩個行李箱。澳門日報
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