小角色大意義 真・探員靠「真心」演活CID日常 分享破案成功感和喜悅

警隊短片《小角色・大意義——刑偵篇》於6月10日在P-TV上畫。如果你對刑偵工作（CID）只停留在「做無停手」、「無得收工」的刻板印象，這套短片可能會讓你有另一番睇法！當「刑偵新仔」遇上「幹探南哥」 破案的心跳你懂嗎？

短片呈現CID日常工作。

梁柏祥（右）和蘇振深希望透過短片，分享擔任刑偵人員的成功感和喜悦。

梁柏祥（右）和蘇振深都是貨真價實的刑偵人員。

故事由主角「刑偵新仔」的刑偵生活展開：滿枱文件、加班（OT）、錯過家人的生日……正當在懷疑人生之時，「沙展南哥」霸氣登場，一語道破做CID的魅力：「因為有型囉！仲有破案嗰種心跳嘅感覺。」

劇情透過「穿越、重生」橋段，講述「新仔」在一次懊悔的調查經歷中，奇妙地穿越回到案件起點，並遇到南哥。在南哥的正面影響與帶領下，兩人聯手扭轉悲劇結局。看着受害人破涕為笑的那一刻，新仔終於明白那份無可取代的「心跳感覺」。

真・探員靠「真心」演活CID日常

片中的兩位主角——偵緝警長梁柏祥（飾演 南哥）和偵緝警員蘇振深（飾演 新仔）都是貨真價實的刑偵人員。阿深坦言，初時對「接戲」因害羞而有些猶豫，但最後為了希望可以用另一方式打破大家對CID的迷思， 鼓起勇氣演出。他分享道：「希望透過自己的親身演繹，讓同袍明白CID雖然辛苦，但當中的兄弟情和破案滿足感是無價的。」他更笑道：「原來拍片、演戲也不簡單，也會OT。相比起來，還是比較喜歡查案。」

祥哥則笑言自己查案就有經驗，即使面對雙屍命案現場仍可以冷靜處理，但自問根本不懂演戲。問到他如何在鏡頭前，瀟灑說出一句「因為有型囉」，祥哥失笑道：「其實都NG咗好幾次！不過，我不是在演，而是真心想跟大家分享，當你實實在在幫到受害人、伸張正義時，表達出那份無可比擬的成功感和喜悅。」祥哥更表示，拍攝過程讓他回想起初入行時的熱血，期望這份「真心分享」能喚起更多同事對刑偵工作的興趣與共鳴。

兩大彩蛋：處長及副處長驚喜聲演

除了開場有出自副處長（行動）葉雲龍的旁白，片尾亦有黃金彩蛋——處長周一鳴發表了一段真情獨白，以他做CID的親身感受勉勵大家。劇透到此，欲知全片內容，請大家親自到P-TV一看。

一如短片的名稱，小角色大意義，無論身處警隊哪一個崗位，哪一個部門，只要各司其職，對守護香港一樣意義重大。