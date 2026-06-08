荃灣中心大停電｜約100人已入住臨時庇護中心 民政處派員通宵執勤照顧居民需要

荃灣中心一期總掣房電力系統今日（8日）發生故障，導致多幢住宅大廈及商場停水停電，受影響居民高達千名。民政事務專員梁乘龍表示，由於今次停電的覆蓋範圍及受影響人數較多，加上食水供應亦出現暫停，民政事務總署啟動跨區協調機制，包括安排全區19隊關愛隊趕到荃灣中心，向居民發佈最新資訊，為有需要的居民提供協助，例如取水或帶長者到別處休息。

他指民政處已開放轄下5個社區會堂，供有需要市民暫住，康文署轄下荃景圍體育館亦已開放作臨時庇護中心，現時大約有100人入住臨時庇護中心，包括殘疾院舍的80多名人士，相信大部分有需要的居民已向關愛隊和民政處求助，並得到妥善安置。另外，當局得知部份住戶有養寵物有額外需要，亦為他們開放西樓角路民政處場地作臨時庇護中心。

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梁乘龍續稱，由於今晚未必能夠恢復電力，民政處人員會通宵執勤照顧居民需要，而且事發時居民外出上班或上學，大部份選擇外出食晚飯稍後先會回家，相信安排關愛隊晚上陸續上樓，了解有多少居民受影響或滯留家中是適當時機。

他提到，荃灣中心並非第一次停電，稍後會再了解當中是否涉及維修或管理問題，指會盡全力協助業主或法團管理大廈。

