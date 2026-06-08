荃灣中心大停電｜老婦不適送院 居民冒雨落樓取水 當局啟動緊急事故監察及支援中心應對

荃灣中心一期總掣房電力系統今日（8日）發生故障，導致多幢住宅大廈及商場停電，供水水泵亦未能運作，令食水及沖廁水供應受到影響，估計近1000名居民受影響。多名居民在大熱天無水無電，非常辛苦，全部坐在樓下吹風，當局調派水車供水外，亦安排專車接送有需要居民往社區會堂於晚上暫住，同時已啟動緊急事故監察及支援中心應對。晚上7時左右，天津樓有一名老婦因身體不適，需要送院治理。

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另外，水務署在現場設置16個水箱，同時已增派兩架水車到達受影響大廈附近，以方便相關居民及商戶取用臨時食水。現場所見，大量居民拿着不同器具，紛紛冒雨下樓取水，關愛隊及區議員在場協助，亦有派發水袋協助一些沒有器具取水的居民。

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