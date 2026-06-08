荃灣中心一期大範圍停電 近1000戶居民受影響 食水鹹水供應亦暫停

荃灣發生停電事故。今日（8日）中午時份，荃灣中心多幢樓宇突然停電，影響近千個住宅單位，多間商場的店舖亦受影響需要停業。管理處通知工程人員到場跟進，經檢查後發現重慶樓、上海樓、天津樓及南京樓的電錶房火牛發生火警，導致大停電，需要進行緊急搶修。

電錶房變壓器發生爆炸燒毀 料明日中午復電

管理處其後貼出告示向居民及商戶交代事件，指一期總掣房電力系統發生故障，管理處安排承辦商進行維修，工程期間重慶樓、上海樓、天津樓、南京樓、北京樓住宅單位、一期商場商舖及公眾地方電力設施需暫停電力供應，受影響範圍甚廣，包括大堂電閘、大堂冷氣機、升降機服務、公共照明設施、閉路電視系統、電視接收系統及供水系統，預計明日（9日）中午12時30分才能恢復供電。

停電致供水水泵未能運作 水務署：調派16個水箱提供臨時食水

不少居民在社交平台叫苦連天，指單位無電無水，非常辛苦。立法會議員郭芙蓉、區議員曾大及關愛隊亦到場協助居民。郭芙蓉指停電事故疑因電錶房內的變壓器（火牛）發生爆炸並燒毀，目前受影響的區域包括重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓，以及第一期商場，估計有接近1000戶居民（包括區內的安老院舍），稍後民政事務處將開放社區會堂予有需要的居民入住。

水務署表示，得悉荃灣中心一期商場及部分住宅大廈因電力裝置故障而停電，導致大廈供水水泵未能運作，令食水及沖廁水供應受到影響。署方隨即派員到場協助，與荃灣民政事務處、區議員及關愛隊聯繫，並正調派16個水箱為受影響居民及商戶提供臨時食水。