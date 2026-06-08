太古城財困男墮樓 倒斃平台
更新時間：13:59 2026-06-08 HKT
發佈時間：13:59 2026-06-08 HKT
發佈時間：13:59 2026-06-08 HKT
太古城有人墮樓死亡。今日（8日）早上11時53分，太古灣道1號觀海台北海閣一名男子墮樓，倒臥在平台上不省人事，保安員發現報警。救援人員到場，惜事主已當場死亡。
警員檢獲遺書，經調查證實死者為39歲姓余住戶，相信他從單位墮樓。據悉余男受金錢問題困擾，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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