深水埗車禍│天眼直擊私家車轉彎直撞2女撼地舖 一人被夾鐵閘之間

深水埗周六（6日）晚上，一輛私家車在深水埗街頭疑失控以高速剷上行人路，連環撞倒兩名女途人，並撼向一間已打烊的電訊公司鐵閘。涉案司機在釀成大禍後棄車逃去。昨日（7日）深夜，記錄案發瞬間的監控片段在社交平台上流傳，大批網民看過後無不目瞪口呆，驚呼「好大仇口喎！追住嚟撞」、「蓄意謀殺」。

濕滑路面亮煞車燈仍失控 狂衝上路撞低走避途人

車禍發生於6月6日晚上11時09分。網上最新流傳的短短數秒「天眼」片段還原了案發時的驚險過程：事發時正值雨後，地面因濕滑而反光，兩名女子正撐着雨傘在行人路上並肩而行。此時，涉事私家車沿福華街駛至，並準備左轉入桂林街，從畫面上清晰可見，私家車的煞車燈早在直路階段已經亮起，顯示司機曾試圖減速。

然而，車輛並未如預期般停下，反而以相當高的車速悍然剷上行人路。兩名女途人驚覺有車輛失控衝前，曾驚慌試圖走避，惜在電光石火之間根本避無可避。私家車先攔腰撞倒第一名女子，繼而餘勢未了，直撞向路旁一間已落閘的電訊公司外牆及鐵閘。由於撞擊力道猛烈，鐵閘瞬間向店內大幅度凹陷，私家車亦隨即向後反彈，而另一名女子則被夾在私家車車頭與變形鐵閘之間，兩人手中的雨傘亦應聲飛脫。

相關新聞：深水埗私家車剷行人路撼店舖 2女途人受傷 司機蹤杳

車禍發生後，現場一片狼藉，私家車車頭嚴重毀爛。大批熱心市民見狀立即上前協助並報警求助，有現場目擊者指出，涉事司機在意外發生後並未留在現場協助傷者，反而第一時間推開車門，趁亂竄入人群中逃之夭夭。

救護人員接報趕至，在現場為兩名傷者展開初步治理。據了解，第一名被撞倒的女途人幸僅受輕傷，經包紮後拒絕送院；而另一名被夾在車頭與鐵閘之間的53歲鄭姓女傷者，其腳部受傷較嚴重，由救護員抬上擔架床，再由救護車送明愛醫院作進一步治理。案件目前已交由西九龍總區交通意外調查隊接手跟進，包括追緝涉事司機，但至周一（8日）凌晨仍未有其下落。

事實上，周六晚發生車禍後，當時網上已迅速有現場照片流出，只見一輛私家車的車頭貼住行人路上的店舖外牆，車頭損毀嚴重，車頭蓋彎曲拱起。現場有多名救護人員正為傷者進行治理，旁邊站着一名穿睡衣的女子，大批途人正在圍觀。其中一張照片顯示，一名女子坐在擔架床上，由救護人員送上救護車。

警方當時接受查詢表示， 周六（6日）晚上11時06分接獲報案，福華街146至152號黃金商場、深水埗地鐵站B2出口對開位置，一輛私家車衝上行人路並撞到兩名女途人，報案人稱有人被夾在店鋪與車輛中間。救護人員到場為傷者進行初步治理，其中一名52歲女子腳部受傷送院，另一人拒絕送院。警方到場時，未能找到涉事車輛的司機。