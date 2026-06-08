天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大

天文台於周一（8日）凌晨12時45分發出黃色暴雨警告信號 ，並於凌晨12時35分特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

凌晨1時15分，即半小時後，天文台改發紅色暴雨警告信號。天文台指，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

至凌晨03時50分，天文台再改發黃色暴雨警告信號。天文台表示，凌晨時分影響本港的強雷雨區正逐漸遠離，但本港以南水域仍有雷雨區發展並緩慢移向珠江口一帶，有機會在未來數小時影響本港。紅黑維持了約2.5小時。

早上5時，天文台取消黃雨警告。

05:45

天文台表示，受廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，廣東沿岸及南海北部持續有驟雨及雷暴發展。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。

展望明日初時雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後一兩日天色較為明朗。

03:45

天文台表示，截至上午3時，本港多處地區錄得約60毫米雨量，九龍東的雨量更超過100毫米。

02:10

天文台發特別天氣提示，指受廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，今日至星期二（9日）初時本港天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

02:00

天文台提醒，雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

00:45分

天文台表示，一道廣闊低壓槽昨日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港周日（7日）下午雨勢有時頗大，新界多處地區錄得約30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過50毫米。預料廣闊低壓槽會在今明兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。

本港今日將會多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎25至29度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。

展望星期二初時，雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後一兩日天色較為明朗。