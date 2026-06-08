天文台凌晨1時15分改發紅色暴雨警告信號 需否發黑雨視乎雷雨區發展

天文台於周一（8日）凌晨12時45分發出黃色暴雨警告信號 ，並於零時35分特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

至凌晨1時15分，天文台改發紅色暴雨警告信號。天文台指，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

截至周一（8日）凌晨12時45分，天大台的天氣預測更新指，一道廣闊低壓槽昨日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港昨日下午雨勢有時頗大，新界多處地區錄得約30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過50毫米。預料廣闊低壓槽會在今明兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。

此外，位於日本九州附近的熱帶低氣壓昨早演變為溫帶氣旋。

本港今日將會多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎25至29度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。

展望星期二初時，雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後一兩日天色較為明朗。