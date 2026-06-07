車cam｜屯門公路Audi剷壆變「炮彈飛車」 飛越對面線撼七人車釀至少兩傷

屯門公路發生交通意外。今日（7日）晚上9時許，兩輛私家車於屯門公路往元朗方向近黃金海岸發生相撞，其中一輛私家車車頭起火冒煙。車禍中，至少2人受傷，清醒由救護車送往屯門醫院治理。

根據網上圖片所見，Audi車頭冒出火光，安全氣袋彈出，而另一輛七人車則嚴重損毀，車頭變型猶如廢鐵，大量碎片散落一地。有途經現場的司機上載一條車cam片，片中見到一輛七人車沿屯門公路往元朗方向行駛，其間對面線一輛Audi私家車突然失控，如炮彈般衝上路中石壆，再越過對面線。七人車隨即按死火燈，但仍被Audi的車尾撞到「成架彈起」。另一條車Cam片更拍到Audi在屯門公路高速飛馳，其後鏟上石壆後繼續滑行，撞毀一條燈柱後，再越過對面線。

運輸署表示，屯門公路(往元朗方向)近黃金海岸的部份行車線仍然封閉，較早前因交通意外而封閉的屯門公路(往九龍方向)近黃金海岸的部份行車線現已解封，現時在屯門公路(往元朗方向)的車龍龍尾已到屯門公路巴士轉乘站。