啟德兩貓B匿私家車底及引擎 Viutv《COURT!》演員艾文與消防合力拯救 獲網民激讚

啟德今日（7日）上演一場救貓記，兩隻幼貓匿藏於私家車底及引擎，Viutv電視劇《COURT!》其中一名巴基斯坦裔演員「艾文（Ahmad Ahtisham）」經過上址報警施援，讓消防員及時趕抵救回兩條小生命。多名網民讚揚艾文的窩心舉動，「如果你就咁行過就算，兩條寶貴嘅生命可能就咁就無咗！」

艾文今日（7日）中午途經啟德街頭時，見到一隻幼貓在私家車底行來行去，隨即向車主及附近小童查問，「我問佢（小童）係咪佢嘅，佢話唔係；再問車主，佢話唔知自己架車下面有貓！」艾文將幼貓捉起放在一邊，未幾再聽到一把貓叫聲從車底傳出，「搵嚟搵去都搵唔到…我捉咗嗰隻BB貓佢竟然自己爬返去車下面一直叫，應該係喊佢兄弟出嚟。」

消防員接報到場，打開私家車的車頭蓋查看引擎位置，隨即清晰聽到貓叫聲。艾文指當時引擎位置非常熱，「我真係好擔心隻貓點樣捱得住。佢哋搵咗大約5-10分鐘，終於成功救出第二隻！」消防員隨即替幼貓進行急救及餵水，又拿出氧氣罩協助幼貓呼吸。

艾文指貓貓其後由消防員轉交愛護動物協會，希望牠們沒有大礙，可以健康開心成長，又讚揚消防員迅速到場，非常專業及有愛心。不少人稱讚艾文善心的舉動，指他非常有愛心，「多謝你呀！如果你就咁行過就算，兩條寶貴嘅生命可能就咁就無咗！」、「多謝你嘅堅持，貓貓先冇事」、「唔怪得啲貓貓咁鐘意你」、「好男人認證」、「好人一生平安」。

艾文事後接受傳媒訪問時表示，今次事件令他很感動，雖然他們一家十分愛貓，惟他與胞弟均患哮喘，故未能領養貓貓，會再與愛協保持聯絡。

