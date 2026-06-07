澳門12人涉操控賣淫集團被羈押 包括治安警察局副局長梁慶康

澳門司警日前破獲3個以桑拿場作掩護的操控賣淫犯罪集團，合共拘捕26名澳門、內地及香港涉案人士，案件已移送檢察院偵辦，目前共有12人被羈押候審，當中包括3名現役保安部隊人員，其中一人為治安警察局副局長梁慶康。

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檢察院表示，經初步偵查，澳門3個犯罪集團藉水療、按摩作偽裝，招攬亞洲及東歐女子從事性交易活動，案中部份嫌犯涉嫌與澳門現役保安部隊人員及退役司警人員定期接觸及懷疑交收賄款，從而換取警方的行動資訊，令犯罪集團實施操縱賣淫的犯罪活動得以存續。

檢察院偵辦案件後，考慮到有組織犯罪屬嚴重罪行、防止嫌犯畏罪潛逃等因素，刑事起訴法庭決定採納檢察院的建議，對案中12名疑犯採取羈押強制措施，對14名疑犯採取其他法定強制措施。被羈押候審的12人中，有3名現役保安部隊人員，包括治安警察局副局長梁慶康，以及一名治安警察局代處長及一名警員。另有2人為香港人。