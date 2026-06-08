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反外圍賭博｜16歲玩釣魚機上癮 港男留學變賭鬼負債纍纍 為瞞債務與家人變疏遠

突發
更新時間：00:15 2026-06-08 HKT
發佈時間：00:15 2026-06-08 HKT

「賭博就好似潘朵拉的盒子，只要一接觸，就好難抽身。」曾前往海外留學的阿軒（化名），回港後在社福界工作，生活本應安穩有餘，然而因深陷非法外圍賭博無法自拔，最高峰時累積欠下16萬元債務，令他與家人關係轉差，更嚴重影響仕途，及至今年年初才決心戒賭，呼籲「同路人」及早醒覺、年輕人遠離賭博。

廿多歲的阿軒，自16歲開始賭博，當時經朋友介紹在遊戲機中心玩具有賭博成份的「釣魚機」，隨即近乎「痴迷」，經常與朋友玩上一整天。隨後，他遠赴海外留學，因已有賭博習慣，未幾陷入更多元化的賭博活動，包括投注電子競技，其後因舉行世界盃，亦開始在外圍賭網參與足球投注，「由十元廿元開始，發現樂在其中，賭注越來越大，試過五千、一萬(元)一注。」海外留學4年間，他不斷投注電競、足球、籃球賽事等，可謂泥足深陷。

回港後，阿軒經歷一段無業時期，期間看到外圍賭博平台的宣傳，隨即被五花八門的賭博項目、高賠率及儲值優惠徹底俘虜，及後越賭越大，「一贏就覺得自己多咗錢使，又覺得自己眼光好準，就越買越多。到輸嘅時候，只覺得輸5千係一次失誤，應該買一萬蚊一注，咁就可以追返。」

曾經沉迷外圍賭博的過來人阿軒（化名）分享心路歷程，呼籲青少年遠離賭博。 何家豪攝
曾經沉迷外圍賭博的過來人阿軒（化名）分享心路歷程，呼籲青少年遠離賭博。 何家豪攝

高峰時曾欠16萬債 未能通過背景審查影響職業生涯

隨著不斷輸錢，阿軒開始欠債累累，最高峰時累積欠下16萬元債務，每月約1.9萬元薪金要用作還債，壓力令他喘不過氣，更影響與親人的關係，「唔敢同屋企人、另一半講(欠債)，久而久之就疏遠咗。佢哋問我啲錢去晒邊、點解唔出街，我都諗唔到藉口。」他又透露，一名家庭富裕的朋友同樣沉迷外圍賭博，更在家中偷竊100萬元和一批金器用作投注，其後被家人發現，慘遭趕出家門，自此流落街頭，生活坎坷。

阿軒續指，賭博亦影響職業生涯，即使希望轉投大公司嘗試新發展，但因入職前會要接受嚴格的背景審查，深知過往頻繁與莊家交收賭資的帳戶交易紀錄，令他難以通過審查，「呢啲紀錄徹底阻止我見新工嘅機會」。

今年年初，阿軒看到父母年事已高，加上考慮到前途，終於下定決心戒賭，「幾個月無再接觸賭博，雖然不時收到外圍網站嘅訊息，但都被我刪走。」他以過來人身份奉勸年輕人遠離賭博，因一旦接觸便難以抽身，並鼓勵「同路人」及早醒覺戒賭。

18歲前開始賭博 出現賭博失調的風險達8成以上 

警察臨床心理學家胡展鵬指出，賭博失調與其他成癮行為一樣，戒除並不容易，因此最重要是防患於未然，避免因為一時好奇或貪玩而接觸，「千祈唔好高估自己嘅自制能力，好多賭博個案，尤其係賭外圍波，都係由『試下玩一次』、『朋友叫到唔好意思拒絕』、『世界盃期間湊下熱鬧』開始，之後慢慢變成難以控制嘅習慣。」

胡展鵬強調，賭博失調已被定義為成癮問題，與吸毒、酗酒類同，會影響自我控制能力及情緒調節，即使學業、工作、人際關係受嚴重影響下，依然無法自拔。此外，賭博會增加行為、情緒及心理健康問題，包括自殘、自殺等風險，亦與多種青少年行為問題、罪行息息相關，包括可能接觸高利貸、黑社會及犯罪集團，摧毀一生前途。

警察臨床心理學家胡展鵬提醒市民，如發現自己或身邊人開始沉迷賭博，應及早求助而非責怪，越早介入治療，有助避免問題進一步惡化。
警察臨床心理學家胡展鵬提醒市民，如發現自己或身邊人開始沉迷賭博，應及早求助而非責怪，越早介入治療，有助避免問題進一步惡化。

他引述研究指，若18歲前開始賭博，日後出現賭博失調的風險高達8成以上；若12歲前接觸賭博，風險更會激增至4倍，一些有嚴重賭博問題人士，更早於小學已開始接觸，「根據社會學習理論，大部分人由細到大都係透過觀察身邊人學習，如果年輕人從小見到家人、朋友經常參與非法賭博，甚至將賭博視為娛樂或搵快錢嘅方法，更容易將賭博正常化，忽視當中風險。」

胡提醒市民，如發現自己或身邊人開始沉迷賭博，應及早求助而非責怪，越早介入治療，有助避免問題進一步惡化。

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