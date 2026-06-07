5長者墮猜猜我是誰騙局失80萬元 3馬拉男落網

隨着通訊科技日新月異，針對長者的詐騙手段亦層出不窮。警方於過去一周內接獲5宗「猜猜我是誰」的電話騙案，受害人均為長者，損失金額介乎港幣9萬元至27萬元，涉及總金額約80萬元。警方經調查後拘捕3名馬來西亞籍男子，他們持護照來港，正調查他們是否涉及同類案件，以及是否有其他涉案人士。

警方於5月29日至6月4日接獲5名長者報案，他們表示收到自稱為其親友來電，訛稱被警方拘捕急需保釋金。由於騙徒聲線與受害人的親友相似，受害人在擔心及慌張下，按指示帶同現金到指定地點交予騙徒。受害人介乎63歲至83歲，損失金額介乎港幣9萬元至27萬元，涉及總金額約80萬元。

九龍城警區刑事調查隊第五隊主管偵緝督察吳泓軒交代案情。

觀塘警區情報組人員經過深入調查及情報分析，包括透過銳眼計劃，翻查大量閉路電視，成功鎖定3名涉案外籍男。至前日（5日）下午，西九龍總區刑事部、西九龍總區行動部、九龍城分區特遣隊及長沙灣分區特遣隊採取聯合拘捕行動，在長沙灣區及旺角區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名持外國護照入境的男子，年齡介乎28至47歲。

警方初步調查相信，他們與5宗電話騙案有關，負責與受害人見面並收取款項，案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊繼續跟進。他們已被暫控合共五項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於明日（8日）在九龍城裁判法院提堂。據了解，被捕男子為馬來西亞籍，可操廣東話，持護照在5月底至6月初以旅客身份來港，之後入住酒店。

另外，警方指「猜猜我是誰」電話騙案主要針對長者，騙徒利用長者關心則亂的心態，假冒其子女或親友，以「被拘捕」或「急需醫療費」等不同藉口，要求即時支付大額現金。警方呼籲市民多留意身邊長者，留意他們有否有異樣，例如突然神色慌張，或突然要求提取大量現金。同時，如任何銀行職員發現有長者前往銀行要求一次過提取大量現金，應該多加留意並詳細查問提取大量現金的目的。

