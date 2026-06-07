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元朗背心男搶手袋遭熱心途人當場制服 合十雙手跪地求饒：原諒我一次

突發
更新時間：17:31 2026-06-07 HKT
發佈時間：17:31 2026-06-07 HKT

元朗周五（5日）發生一宗街頭搶劫案，一名身穿背心的男子在光天化日下搶走一名老婦的手袋，其後被熱心途人截獲，之後更合十雙手跪地求饒。

事件發生於周五近傍晚6時，一名男子前往用膳途中，突然聽到有人大叫「搶嘢」，遂立即截停賊人。該名熱心途人將過程拍下並放在社交平台，片中見到身穿背心的賊人被截停後，仍當場翻搜贓物，更將手機及雜物拋入花叢。一名老婦靠近花槽，之後熱心男子問：「（手機）係咪你㗎阿婆？」。背心男隨即更合十雙手跪地求饒，指：「原諒我一次啦！」

警方表示，一名71歲姓陳老婦與朋友在元朗朗屏邨賀屏樓對開聊天，其間將一個白色袋放在花槽，內有手機、鎖匙及10元現金，突然有一名男子上前搶走手袋，之後逃走，其間有人將男子截停並報警求助，警方到場拘捕該名涉案65歲姓郭男子。

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