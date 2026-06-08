義勇獎系列｜餐廳用膳遇火警 休班警挺身撲火救人：警察工作是24小時無間斷責任

民政及青年事務局與義務工作發展局年初舉行「香港義工獎2025頒獎禮」，嘉許一眾發揮義務工作精神的香港市民。其中警員翁振傑於2024年12月休班期間，在將軍澳一間餐廳用膳時遇上火警，面對現場煙霧瀰漫、市民驚慌失措的危急關頭，他隨即疏散市民，並獨自衝進濃煙密佈的現場尋找並撲滅火源。當中展現的救急扶危精神令其成為本屆「義勇獎」得主。他表示，這份榮譽實際上是對整個警隊專業精神的肯定，「警察的工作，不會因為脫下制服而停止，而是24小時無間斷的責任。」

擔任領犬員的翁振傑認為，警犬不但是並肩作戰的工作拍檔，也是走進社區、與市民溝通的橋樑。

警員翁振傑Jacky憶述，事發時正在商場餐廳用膳，準備迎接隨後的夜更工作，期間突然聞到一股燶味，且商場走廊滿佈濃煙，不少市民正慌忙逃生。意識到有火警發生的他，立即向店員及食客表明警察身份，迅速安撫眾人情緒，並指示食客向後樓梯方向疏散。安頓好市民後，他並未隨人群離開，反而轉身朝反方向尋找火源。

當時商場的防火鐵閘已自動落下，濃煙在走廊內積聚導致能見度極低，Jacky在混亂中指引逃生的途人，並留意是否有人因吸入濃煙而身體不適或暈倒，隨後發現火源來自一家西餅店內、一個凍櫃的頂部，當時火舌已蔓延至接近天花板。見情況危急，他立刻拿起附近的滅火筒奮力撲救，「救火期間，現場濃煙密佈，令我一度呼吸困難，幸好最後有驚無險。」

翁振傑帶領警犬拍檔執行巡邏工作。

最終Jacky成功將火救熄，火勢因及時處理而未有造成更大危害。事後涉事餐廳特意向警方致送感謝信，表揚他挺身而出的行為，「幫手救火救人並非為了贏得讚賞，保護市民生命財產是警察的使命與責任。」

曾在衝鋒隊擔任領犬員、目前在警犬隊總部任職的Jacky表示，面對突發情況能夠即時作出風險評估及正確決策，全賴警隊日常提供的嚴格訓練，尤其是過去駐守衝鋒隊期間，不時要處理持刀危險人物、大型交通意外及災難事故，即使在極大壓力及陌生的突發環境下，仍能冷靜地迅速應對，「平日的訓練早已讓我們形成肌肉記憶，當發生突發事件，便能迅速作出應對。」

翁振傑早前與搜索犬處理一宗毒駕案。資料圖片

翁振傑（右二）獲頒發2025年「義勇獎」。

即使非執勤期間，Jacky始終秉承助人精神，有一次他在街上目睹一名婆婆過馬路時突然暈倒，他當機立斷抱起婆婆，將她移至安全地點，同時聯絡救護車，直到救護人員接手後才安心離去。

談及榮獲「義勇獎」的感受，Jacky謙稱得獎固然高興，亦是莫大鼓舞，但自己只是履行警察應有的本分，獲獎背後真正的意義，是社會各界對警隊專業精神的肯定，「我們不單代表一份專業，更是一種精神傳承。『警察』這兩個字，不會因脫下制服而停止，而是24小時無間斷的責任，只要見到有人需要幫助，我們便會挺身而出。」

記者 麥鍵瀧