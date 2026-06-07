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珍惜生命│港大校園男子飛墮平台 送院死亡

突發
更新時間：11:59 2026-06-07 HKT
發佈時間：11:59 2026-06-07 HKT

今日（7日）早上10時55分，警方接獲一名女子報案，指其丈夫墮樓，倒臥於香港大學李兆基堂對開一樓平台上。現場是薄扶林道109號，救護員接報到場，發現事主昏迷不醒，隨即將他送往瑪麗醫院搶救，惜最終不治。

警方沒有檢獲遺書，經調查後證實死者是67歲姓陳退休男子，他與太太居於上址宿舍，相信他由天台墮下。據悉死者生前患有末期肺癌和抑鬱症，疑他受病患困擾尋死，死因有待驗屍後確定。

男子墮樓，倒臥在香港大學李兆基堂的平台上，由救護車送院搶救。
男子墮樓，倒臥在香港大學李兆基堂的平台上，由救護車送院搶救。
警員在平台調查。
警員在平台調查。
現場是香港大學李兆基堂。
現場是香港大學李兆基堂。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

 

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