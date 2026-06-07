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珍惜生命│土瓜灣男子留遺書墮樓 倒臥街頭亡

突發
更新時間：09:53 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:53 2026-06-07 HKT

今日（7日）早上8時，土瓜灣道237號益豐大廈對開街頭，有一名男子頭破血流倒地不起，途人見狀報警。救護員趕到，發現男子已當場死亡。

警方用帳篷遮蔽遺體展開調查，並檢獲遺書，證實死者是上址大廈的84歲姓郭住戶；相信他因病厭世，由大廈走廊墮下，其死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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