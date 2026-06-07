Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角夾公仔店遭淋油 口罩男犯案遭CCTV拍下

突發
更新時間：07:17 2026-06-07 HKT
發佈時間：07:17 2026-06-07 HKT

旺角通菜街發生刑事毀壞案。今日（7日）清晨5時13分，位於旺角通菜街62號地下的一間夾公仔機舖遭遇歹徒淋油破壞，店內一片狼藉，多部機器及店舖內部被潑滿大片油漆。警方已將案件正式列作「刑事毀壞」處理，目前正循店方提供的線索，全力追緝涉案的歹徒及幕後黑手。

天眼直擊狂徒持紙袋施襲 三色油漆染紅地面

根據店方提供的監控片段顯示，事發於今日凌晨3時35分，當時一名頭戴白色鴨舌帽（Cap帽）、面蒙黑色口罩的男子，手持一個沉重的紙袋神色匆匆地步入店內。該名男子隨後從紙袋中取出多罐油漆，不由分說地朝店內的設施瘋狂狂潑。

現場所見，店內的牆壁、地板以及多部夾公仔機的玻璃與機身，均被染上刺眼的紅油、黑油及白油，現場充斥着濃烈的刺鼻氣味。負責人透露，全店總共有18部夾公仔機不幸「中招」，初步估計今次蒙受的清潔及維修損失高達5萬元。

兩年內遭連環淋油六次 

店主易先生在案發現場協助警方調查，他表示，該店開業大約兩年，自己行事光明磊落，本身並無與人結怨，亦從未欠債或收到任何恐嚇字條。然而，店舖在過去兩年內卻匪夷所思地遭遇了5至6次類似的淋油襲擊，警方過去甚至一度拘捕過相關疑犯，惟騷擾仍未停止。

易先生稱，這一切的噩運均源於一名已遭解僱的前員工。該名前僱員在任職期間手腳不乾淨，懷疑多次「穿櫃桶底」，估計涉及的涉案金額高達10萬元，店方發現後隨即將其開除。然而，該名前員工在坊間債台高築，易先生強烈懷疑，是由於外面的債主追債無門，得知該前員工曾在此處工作，於是屢次派來「行動組」歹徒登門淋油施壓，導致無辜的店舖淪為代罪羔羊。

最Hit
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
18小時前
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
01:43
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
政情
16小時前
00:08
暴雨下多區驚現水舞間 荃灣及會展站行人天橋天花燈罅噴水 網民憂觸電
突發
3小時前
陳康堤首晒拍拖片賀男友黃澤林生日 網球一哥出招向陳奕迅行「外父政策」？
陳康堤首晒拍拖片賀男友黃澤林生日 網球一哥出招向陳奕迅行「外父政策」？
影視圈
12小時前
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
奇聞趣事
2小時前
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
飲食
19小時前
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
即時國際
3小時前
安德尊背宋芝齡「強吻」拍檔玩大咗？遭林秀怡推倒在地兩腳朝天 網民：打老人家係唔啱
安德尊背宋芝齡「強吻」拍檔玩大咗？遭林秀怡推倒在地兩腳朝天 網民：打老人家係唔啱
影視圈
16小時前
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治療陷僵局 靠李嘉誠「治癌神器」重獲新生 手術後癌指數近乎零
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治療陷僵局 靠李嘉誠「治癌神器」重獲新生 手術後癌指數近乎零
醫生教室
2026-06-05 17:00 HKT
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
影視圈
16小時前