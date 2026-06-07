旺角夾公仔店遭淋油 口罩男犯案遭CCTV拍下

旺角通菜街發生刑事毀壞案。今日（7日）清晨5時13分，位於旺角通菜街62號地下的一間夾公仔機舖遭遇歹徒淋油破壞，店內一片狼藉，多部機器及店舖內部被潑滿大片油漆。警方已將案件正式列作「刑事毀壞」處理，目前正循店方提供的線索，全力追緝涉案的歹徒及幕後黑手。

天眼直擊狂徒持紙袋施襲 三色油漆染紅地面

根據店方提供的監控片段顯示，事發於今日凌晨3時35分，當時一名頭戴白色鴨舌帽（Cap帽）、面蒙黑色口罩的男子，手持一個沉重的紙袋神色匆匆地步入店內。該名男子隨後從紙袋中取出多罐油漆，不由分說地朝店內的設施瘋狂狂潑。

現場所見，店內的牆壁、地板以及多部夾公仔機的玻璃與機身，均被染上刺眼的紅油、黑油及白油，現場充斥着濃烈的刺鼻氣味。負責人透露，全店總共有18部夾公仔機不幸「中招」，初步估計今次蒙受的清潔及維修損失高達5萬元。

兩年內遭連環淋油六次

店主易先生在案發現場協助警方調查，他表示，該店開業大約兩年，自己行事光明磊落，本身並無與人結怨，亦從未欠債或收到任何恐嚇字條。然而，店舖在過去兩年內卻匪夷所思地遭遇了5至6次類似的淋油襲擊，警方過去甚至一度拘捕過相關疑犯，惟騷擾仍未停止。

易先生稱，這一切的噩運均源於一名已遭解僱的前員工。該名前僱員在任職期間手腳不乾淨，懷疑多次「穿櫃桶底」，估計涉及的涉案金額高達10萬元，店方發現後隨即將其開除。然而，該名前員工在坊間債台高築，易先生強烈懷疑，是由於外面的債主追債無門，得知該前員工曾在此處工作，於是屢次派來「行動組」歹徒登門淋油施壓，導致無辜的店舖淪為代罪羔羊。