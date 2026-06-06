青衣巴士變擂台 壯漢單方面壓制亂拳狂轟 18歲少年受傷送院

青衣周六（6月6日）傍晚發生巴士車廂毆鬥案。兩名男乘客乘坐249M巴士期間爭執，至傍晚6時半左右巴士在青敬路33號巴士總站埋站之際，雙方糾紛升級至動武。其中18歲少年被另一名乘客以拳頭狂毆。警方到場調查時，施襲者已不知所終，至於少年被打至手、頭、頸受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。目前案件被列作襲擊致造成身體傷害，警方正追查逞兇的30多歲男子下落。

網上流傳事發一刻片段，可見當時兩名男乘客在巴士下層後座位置打架，其中較年長的灰衫男身形明顯較捲髮少年健碩，灰衫男單方面壓制少年，將之按在座位後便拳如雨下，即使少年試圖伸手捉住灰衫男臉部反抗，灰衫男亦很快將其撥開，隨後繼續亂拳輸出 。其他乘客見狀紛紛落車，車外圍觀拍攝的目擊者亦不斷「嘩嘩嘩」驚呼。毆鬥持續約10秒後，灰衫男被人勸停，雙方最終落車。