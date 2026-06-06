內地女搭觀光巴士遇紅雨 笑言樓梯瀑布如彩蛋 心態正面網民大讚

天文台今日（6日）晚上先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，部分地區雨量更達60毫米，其中傍晚6時至晚上10時錄得超過1100次雲對地閃電。有內地遊客來港旅遊時乘搭觀光巴士，其間遇上滂沱大雨，非常狼狽，惟她心態非常正面，笑言「買的套票花錢淋雨太有節目了」，又指「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」。

一名內地女子來港旅遊並花費逾百元選擇乘搭露天觀光巴士，其間本港正值紅雨，車上所有乘客立即穿上衣雨及撐傘避雨，但雨勢非常大，令樓梯變成「瀑布」，非常誇張。她將當時的情況拍下並上載至小紅書，又指「買的套票花錢淋雨太有節目了」，引來多名網民紛紛留言。

不少網民稱讚女事主面對惡劣天氣仍笑面迎人，心態非常正面，而女事主亦笑言觀光巴士內有瀑布景點是「彩蛋」，今次的體驗非常珍貴，而且畢生難忘，「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」、「其實真的蠻好玩的，如果不是前面的人都下車了，我也許會選擇淋雨玩」、「水為財，香港旺我」。