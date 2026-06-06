Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地女搭觀光巴士遇紅雨 笑言樓梯瀑布如彩蛋 心態正面網民大讚

突發
更新時間：22:54 2026-06-06 HKT
發佈時間：22:54 2026-06-06 HKT

天文台今日（6日）晚上先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，部分地區雨量更達60毫米，其中傍晚6時至晚上10時錄得超過1100次雲對地閃電。有內地遊客來港旅遊時乘搭觀光巴士，其間遇上滂沱大雨，非常狼狽，惟她心態非常正面，笑言「買的套票花錢淋雨太有節目了」，又指「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」。

一名內地女子來港旅遊並花費逾百元選擇乘搭露天觀光巴士，其間本港正值紅雨，車上所有乘客立即穿上衣雨及撐傘避雨，但雨勢非常大，令樓梯變成「瀑布」，非常誇張。她將當時的情況拍下並上載至小紅書，又指「買的套票花錢淋雨太有節目了」，引來多名網民紛紛留言。

不少網民稱讚女事主面對惡劣天氣仍笑面迎人，心態非常正面，而女事主亦笑言觀光巴士內有瀑布景點是「彩蛋」，今次的體驗非常珍貴，而且畢生難忘，「幸好不是黑雨，感谢香港手下留情」、「其實真的蠻好玩的，如果不是前面的人都下車了，我也許會選擇淋雨玩」、「水為財，香港旺我」。

最Hit
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
01:43
香港「欄后」代摩納哥出戰歐洲田徑賽奪冠 賽後披該國國旗拍照 呂麗瑤:無深思熟慮 對引起誤會致歉
政情
6小時前
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
飲食
8小時前
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
7小時前
02:30
42歲內地媽懷孕34周闖關來港讀碩士 小紅書分享生仔攻略：BB出生即享永居 陸偉雄：或涉虛假陳述
社會
10小時前
海南一名醫生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意圖
血癌病人未簽同意書 海南實習醫生擅替剝牙致流血不止身亡
即時中國
12小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
2026-06-05 18:49 HKT
00:21
大埔地盤工懸掛吊斗下 工友抹冷汗：哎呀 差啲冇命
突發
8小時前
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
影視圈
5小時前
龔嘉欣捲《金枝慾孽貳》耍大牌風波 反擊梁嘉琪伍詠薇爆料：唔想為第二個電視台節目宣傳
09:12
龔嘉欣捲《金枝慾孽貳》耍大牌風波 反擊梁嘉琪伍詠薇爆料：唔想為第二個電視台節目宣傳
影視圈
6小時前
「環球資產」Global Asset昨日在高濱馬場勝出千八米三歲處女馬賽。
馬場浮世繪│應總愛駒復出贏馬
馬圈快訊
8小時前