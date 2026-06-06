21歲港女墮騙局赴泰扮被綁架 已安全獲救返港 警追查140萬騙款下落

一名21歲香港女大學生墮入「虛擬綁架」騙局，騙徒利用心理壓力操控受害人赴泰國「自導自演」綁架案，騙徒再向其父母勒索約300萬港元贖金，其父察覺有關照片有異後報警。警方今日（6日）表示，女生已安全返港，惟大約140萬港元騙款已被轉往本地多個不同銀行戶口，警方正追查資金流向，未有人被捕。

警方指6月1日接獲一名男子報案，指懷疑其21歲女兒被人綁架，並接獲勒索信息，案件交由港島總區重案組接手調查。案情顯示，該名女生接獲自稱內地公職人員來電，指她正被調查，並要求她以「海外升學」為藉口，要求其家人將140萬港元存入對方指定的銀行戶口作保證金。

相關新聞 : 香港女學生墮泰國虛擬綁架騙局 化假傷「自綁自拍片」 父母被勒索300萬港元

其後，女生按對方指示前往泰國假扮被綁架，並把假扮綁架的照片傳予其家人，要求家人再支付300萬港元贖金。港島總區重案組人員經調查後，懷疑女生被詐騙，並已自行前往泰國。香港警方隨即按既有機制通報泰國警方。泰國警方其後尋獲該名女生，經香港及泰國警方協調後，女生已安全返港。

事件中，報案人向對方支付的140萬港元已被轉往本地多個不同銀行戶口。香港警方現正調查涉案戶口及資金流向，案件列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

