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慈雲山惠華街爆鹹水管 慈康邨慈民邨等受影響 多條巴士線改道

突發
更新時間：19:56 2026-06-06 HKT
發佈時間：19:56 2026-06-06 HKT

水務署今日（6月6日）表示，下午接獲報告指慈雲山惠華街有水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑250毫米的鹹水供水管，用作供應沖廁水予慈康邨、慈民邨、部分慈正邨、部分慈安苑及附近學校一帶。

受事故影響，惠華街近慈雲山道路口須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。運輸署網頁顯示，惠華街（來回方向）近慈雲山道的全線封閉，上址交通繁忙，駕駛人士須改用其他道路，九巴第3B,3D,5C,號線及過海巴士第116號線（往慈雲山方向），和九巴第3C號線及城巴第A23號線（來回方向）受影響，需要改道行駛。

水務署強調，會盡快完成臨時路面修復工程以恢復部分行車線，呼籲駕駛人士請留意現場交通指示。署方工程團隊正全力維修水管，並會盡快完成有關的水管維修工程並恢復沖廁水供應。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

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