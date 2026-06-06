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小紅書放租遇爽快租客 未睇樓先落訂訛稱入多3萬叫退錢 業主拆穿彈票黨

突發
更新時間：18:13 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:13 2026-06-06 HKT

彈票黨出沒注意。警方昨日（5日）在守網者facebook專頁發文，指事主在小紅書出帖招租，騙徒假扮租客，而且表現相當有誠意，未睇樓已主動索取銀行戶口，支付1.75萬元按金，及後竟訛稱「唔小心過多咗」，要求事主退回3萬元差額，更指「好急等錢用」。

事主十分警覺，立即登入網上銀行仔細檢查，發現戶口「可用結餘」未有增加，隨即拆穿騙徒假面具，對方立即失去蹤影。警方提醒市民，如遇同類情況，必須檢查戶口的可用結餘，不要相信入數截圖及SMS通知，亦要對所謂「過多錢」或「㩒錯制」等藉口多加提防。

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