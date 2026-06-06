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Save Lily｜下周獲安排見Danny一小時 父自言態度合作：有信心接返屋企

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更新時間：16:37 2026-06-06 HKT
發佈時間：16:37 2026-06-06 HKT

一對港人父母在家中分娩男嬰一事轟動全港，其後被警方以涉嫌疏忽照顧兒童拘捕。日前二人提交DNA檢測證實親子關係後，今日終於成功為兒子Danny取得出世紙，曾父更指如釋重負。他指今日與社工會面，指當局會派員上門家訪，又指Danny現時身體很健康，下周將獲安排到收容所探望，相聚時間約一小時：「好掛住佢，以前一齊住，每日都帶佢游水，佢好鍾意游水」。

Danny父親曾先生指，今日是第一次與社工會面，解釋取回幼子Danny的流程，包括取得他們的資料，然後當局派員家訪，並安排他們下星期去收容所探Danny，探童時間約1小時，「如果社工評估Danny喺我哋屋企可以安全生活，相信好大機會返到我哋屋企」。

來源網址 : Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題

被問到最快甚麼時間可以接回Danny，曾先生指暫時未知道，「而家依家只係第一次（同社工）會面，仲有第二次會面，仲有一次家訪，仲有一次去收容所探望Danny，全部都會有社工同行，佢會當面評估寫報告，多方面專業人士的會議，最後評估覺得我哋係安全嘅家長，就可能好快可以返屋企。」

曾先生自言態度合作，表示有信心取回Danny，又指目前所住的地方並非長期住所，如社工對他們的住屋有特別要求，以適合該孩子居住，便會再覓居所。

當提及女兒Lily，曾先生表示，已簽了授權書給香港政府將他們的DNA給瑞典當局，「我哋個女已冇見3年，自從2023年12月6日，瑞典社福局接咗就無見過佢，無聽過聲，無任何聯絡，只係收到寄養家庭每隔兩個月一個報告，話佢好好，好好咁囉！」

來源網址 : Save Lily｜DNA確認具親子關係 Danny暫住收容所 會否與父母重聚須看四大因素！

有記者問及Lily及Danny的未來教育規劃，曾先生指Danny距離正式入學仍有「很多時間」，在此之前主要以家庭教育為主，會帶他參加興趣班或托兒所接觸社會，待他懂得表達自己，會衡量屆時的經濟狀況、家庭環境以及Danny意願，再決定是否接受主流教育或在家學習。至於女兒Lily現時已4歲，一直在瑞典生活，當局未有安排她就讀任何中文課程，「我都擔心佢連廣東話都唔識講，我哋講咩佢都唔識聽」，日後待她回港後，可能需要為她進行語言訓練。

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