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港深福田邊境驚現水龍捲 兩地居民清晰目睹｜有片

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更新時間：16:15 2026-06-06 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-06 HKT

本港天文台今日（6月6日）表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。其中在深圳福田的深港邊境一帶紅樹林水域，今日早上10時許出現一道水龍捲，雲柱自烏雲底部伸延落海，離遠清晰可見，水龍捲上岸不久後消散。其間，福田以至香港落馬洲一帶均有居民目睹奇景，並在社交平台分享，使人嘖嘖稱奇。

天文台資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。 

天文台預料，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸徘徊，該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著廣闊低壓槽遠離沿岸地區，下周中期廣東驟雨逐漸減少。預料一股偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。

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