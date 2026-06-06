旺角信和中心商戶搬貨撞爆消防花灑頭 全廈大停電 高層單位料一周恢復電力
更新時間：15:54 2026-06-06 HKT
發佈時間：15:54 2026-06-06 HKT
發佈時間：15:54 2026-06-06 HKT
旺角信和中心多個商戶日前在社交平台發文，指商場突然停電需要停業，經連日搶修後，低層商戶已回復電力供應，惟8至21樓所有單位仍未恢復電力。有商戶指管理處於周四（4日）貼出通告，指有商戶搬期間不慎撞爛走廊的消防花灑頭，導致水浸令電力裝置出現故障。
信和中心多個商戶連日在facebook交代現時情況，其中在13樓經營日本偶像周邊的店舖指走廊已有電力及冷氣，惟單位內的電力供應仍未恢復，聲稱管理處需一星期維修。另有高層玩具店表示，因電力故障影響需要暫停營業，要求顧客到附近玩具店取貨。
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