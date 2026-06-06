大埔地盤工懸掛吊斗下 工友抹冷汗：哎呀 差啲冇命

大埔樟樹灘地盤發生驚險意外，今（6日）網上流出一條短片，一名工人被掛在吊斗下，雙腳懸空，離地約數十米，慶幸安全帶救了一命，不致高處墮下喪命，有網民表示：「好彩有扣安全帶」。

片段全長17秒，片中的工人戴有安全帽及螢光背心，被懸掛在吊斗下面，僅靠一條繩索物體保命，工人拼命握實，吊機緩緩而下，最終有驚無險，安全着陸，吊斗則滿載雜物碎石，片段尾有工人也替事主抹一把汗：「哎呀，差啲冇命」。

事件引起網民議論：「有冇搞錯？可否向勞工處報告？」、「炒得啦」、「點解會有人，如果唔比上人，又會識勾安全帶？」。

翻查資料，涉事的地盤於去年9月30日曾發生奪命工業意外，一名62歲女工人被困吊機，胸部及背受傷，由救護車送往那打素醫院搶救後，終告不治。

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