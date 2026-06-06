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尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕

突發
更新時間：03:45 2026-06-06 HKT
發佈時間：03:45 2026-06-06 HKT

尖沙咀凌晨發生致命交通意外。今日（6日）凌晨2時14分，一輛載有3名乘客的的士，沿彌敦道快線向旺角方向行駛期間，途至近加連威老道交界的一個交通燈位時，撞倒一名正在橫過馬路的女子。女途人被送往伊利沙伯醫院搶救，惜延至凌晨2時41分證實傷重不治。

車頭嚴重凹陷 現場遺下一隻女裝鞋

現場所見，涉事的士在猛烈碰撞後停在路中，車頭蓋受巨大撞擊力影響而嚴重扭曲、隆起。現場未見明顯血漬，但在距離交通燈位約30米外的馬路上，遺下一隻相信屬於死者的鞋子以及一個黑色手袋。

警方經初步調查後證實，女死者為34歲黃姓女子。事發時，她正由的士車頭的右方步行至左方橫過彌敦道，孰料在步至路中時突遭橫禍。涉案的69歲李姓的士男司機在場協助調查，隨後被警員帶返警署，目前警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪名將其拘捕，正扣留調查。

由於死者遺物與燈位距離長達30米，東九龍總區交通部特別調查隊正釐清，究竟死者是被撞擊後整個人剷上車頭蓋，再隨的士向前拖行了一段不短的距離才跌落路面，還是撞擊產生巨大離心力，直接將死者凌空撞飛，導致其隨身物品與鞋隻散落在30米外。

此外，警方亦正調取涉事車輛的行車記錄儀（車cam）及附近商舖的閉路電視片段，以徹查事發時是否有人違反交通燈號。

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