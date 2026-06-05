Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣貨車父子遇查拒合作 有人掟身分證落地叫囂「執啦」 同涉阻差辦公被制服

突發
更新時間：23:27 2026-06-05 HKT
發佈時間：23:27 2026-06-05 HKT

九龍灣有一對父子被交通警截查，涉嫌阻差辦公被捕。事發於今日 （6月5日）下午5時許，有交通警員截查牛頭角道得寶花園對開一部泊街貨車。其間，駕駛貨車的65歲父親及跟車的36歲兒子拒絕與警員合作，其後兩父子被警員制服，最終涉「阻礙警務人員執行職務」被捕。事件中兩名警員擦傷，送院治理。

網上流傳兩段事發片段，可見現場為牛頭角道及觀塘道交界，交通繁忙。第一則片段可見，警員將其中一名疑犯按在馬路上制服，多名途人圍觀。現場車來車往，雙方在馬路上糾纏，相當危險。另一片段可見，警員為其中一男鎖上手銬後，將他帶到一旁遠離車流，以待後續處理。

然而，另一名戴眼鏡男子期間舉機拍攝警員，直言「而家喺咪咁樣啊？抄個牌。我係影你啊，點X樣呀」。其後眼鏡男無視警告繼續挑釁，不時表示「拉（我）吖！」、「我講粗口有咩問題」。

當警員要求眼鏡男出示身份證時，眼鏡男竟然拿出證件扔落地下，高叫「執啦」，警員未有照做，其後眼鏡男自行拾回。隨之眼鏡男態度越發囂張，包括出手「篤」警員膊頭，警員多次警告無效後，遂亦將眼鏡男制服拘捕。

最Hit
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
7小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
5小時前
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
2小時前
屯門客貨車捱泥頭車猛撼 司機困廢鐵重創送院亡
00:47
屯門客貨車捱泥頭車猛撼 34歲司機困廢鐵重創送院亡
突發
4小時前
Threads爆紅降溫縮骨遮！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 5優點獲網民激讚：每個香港人都要入手！
日牌降溫縮骨遮Threads爆紅！開遮溫度降14℃/出汗量激減2成 網民激讚：每個香港人都要入手！
生活百科
8小時前
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
8小時前
佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞  不介意再合作  讚對方發展好有成功之處
01:28
佘詩曼拋廿字金句回應欺凌楊思琦傳聞  不介意再合作  讚對方發展好有成功之處
影視圈
6小時前
SpaceX禁止香港及內地投資者認購IPO 涉國家安全原因 香港IP無法登入官網
SpaceX禁止香港及內地投資者認購IPO 涉國家安全原因 香港IP無法登入官網
股市
5小時前
01:59
兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬
社會
9小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
16小時前