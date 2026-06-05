九龍灣貨車父子遇查拒合作 有人掟身分證落地叫囂「執啦」 同涉阻差辦公被制服

九龍灣有一對父子被交通警截查，涉嫌阻差辦公被捕。事發於今日 （6月5日）下午5時許，有交通警員截查牛頭角道得寶花園對開一部泊街貨車。其間，駕駛貨車的65歲父親及跟車的36歲兒子拒絕與警員合作，其後兩父子被警員制服，最終涉「阻礙警務人員執行職務」被捕。事件中兩名警員擦傷，送院治理。

網上流傳兩段事發片段，可見現場為牛頭角道及觀塘道交界，交通繁忙。第一則片段可見，警員將其中一名疑犯按在馬路上制服，多名途人圍觀。現場車來車往，雙方在馬路上糾纏，相當危險。另一片段可見，警員為其中一男鎖上手銬後，將他帶到一旁遠離車流，以待後續處理。

然而，另一名戴眼鏡男子期間舉機拍攝警員，直言「而家喺咪咁樣啊？抄個牌。我係影你啊，點X樣呀」。其後眼鏡男無視警告繼續挑釁，不時表示「拉（我）吖！」、「我講粗口有咩問題」。

當警員要求眼鏡男出示身份證時，眼鏡男竟然拿出證件扔落地下，高叫「執啦」，警員未有照做，其後眼鏡男自行拾回。隨之眼鏡男態度越發囂張，包括出手「篤」警員膊頭，警員多次警告無效後，遂亦將眼鏡男制服拘捕。