馬鞍山海柏花園兩年8宗天降玻璃樽 中年財困男落網 同涉店舖盜竊
更新時間：17:52 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:52 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:52 2026-06-05 HKT
警方近年接獲多宗報案，指在馬鞍山西沙路海柏花園有玻璃樽從高處墮下。沙田警區重案組人員經深入調查後，今日（6月5日）上午在該屋苑拘捕一名50歲姓衛本地男子，涉嫌「高空擲物」。
調查顯示，被捕人涉嫌於2024年至今年5月期間，8次把玻璃樽從其單位拋出窗外，其間有兩名途人被玻璃樽擊中受輕傷，經治理後已經出院。
經進一步調查，被捕男子亦於6月1日在馬鞍山一店鋪內懷疑盜取一樽約值300元的面霜，他另涉嫌「盜竊」被捕。被捕人現正被扣留調查，據悉他因金錢問題不開心而作案。
警方強調，高空擲物可引致嚴重財產傷亡。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，高空擲物一經定罪，可被判處監禁6個月及罰款1萬元。若物件擊中途人並造成人命傷亡，後果將會十分嚴重，警方呼籲市民切勿以身試法。為確保區內的治安，沙田警區會繼續保持高調巡邏，致力預防罪行，保障市民生命財產安全。
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